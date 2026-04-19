Saúde mental agita debate político no Sardoal

Saúde mental entrou na agenda política do Sardoal e gerou troca de argumentos na última reunião de câmara. O tema foi levantado pelo vereador da oposição, Pedro Duque, que aproveitou o balanço positivo de uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Alcaravela para questionar o trabalho desenvolvido no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS). O autarca socialista considerou que existe alguma “inércia” na promoção de actividades ligadas à saúde mental, defendendo que os recursos existentes no concelho podiam estar a ser melhor aproveitados para responder a um problema cada vez mais presente na sociedade. A crítica surgiu depois de o executivo reconhecer o sucesso da iniciativa realizada em Alcaravela, que reuniu participação significativa da população e mereceu elogios generalizados.

Pedro Rosa rejeitou a expressão usada por Pedro Duque e recusou a ideia de falta de intervenção. O presidente da Câmara de Sardoal assegurou que têm sido promovidas várias iniciativas nos últimos anos e salientou que o CLDS não trabalha isoladamente, funcionando em articulação com as juntas de freguesia e com o movimento associativo local. Apesar da divergência quanto à leitura do trabalho feito, tanto o presidente como o vereador da oposição reconheceram a necessidade de continuar a colocar a saúde mental no centro das preocupações públicas, sobretudo num concelho marcado pelo envelhecimento da população e por situações de isolamento social que agravam fragilidades.