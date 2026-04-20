Abrantes dá 15 mil euros à Aldeia do Mato e Souto para reforço no combate a incêndios

A Câmara Municipal de Abrantes vai atribuir 15 mil euros à Junta de Freguesia de Aldeia do Mato e Souto para a aquisição de uma carrinha de apoio à protecção civil, destinada a integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) no concelho. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal realizada a 14 de Abril e visa dotar a freguesia de um meio considerado essencial para a vigilância e primeira intervenção numa zona marcada pela forte presença florestal.

Segundo a junta de freguesia, a viatura actualmente ao serviço já não reúne as condições de segurança necessárias para o desempenho destas funções, o que torna urgente a sua substituição. A nova carrinha deverá permitir uma resposta mais rápida e eficaz em situações de incêndio, reforçando a capacidade operacional no terreno. Além da componente de protecção civil, o município sublinha que a viatura poderá também ser utilizada noutras actividades de interesse comunitário, sempre que essa utilização seja compatível com a sua missão principal, rentabilizando o investimento público.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, justificou o apoio com a falta de capacidade financeira da junta para avançar sozinha com a compra da viatura. O autarca mostrou-se ainda disponível para repetir este tipo de apoio noutras freguesias do concelho, de forma faseada e de acordo com as necessidades identificadas. “Estamos, mais uma vez, ao lado das juntas de freguesia, ao serviço das populações locais”, afirmou Manuel Valamatos, defendendo a importância de dotar os territórios de meios que permitam uma intervenção mais célere no ataque aos incêndios.