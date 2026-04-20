Erro da Cartágua deixa morador de Casais Lagartos sem acesso a saneamento

António Antunes, morador em Casais Lagartos, freguesia de Pontével, denunciou na reunião de câmara do Cartaxo de 2 de Abril uma falha na instalação de uma caixa de esgoto que continua a impedir a ligação da sua habitação à rede pública de saneamento. O munícipe acusa a Cartágua de ter executado mal o trabalho e recusa pagar uma nova intervenção para corrigir um erro que considera não lhe ser imputável. Segundo explicou, as condições definidas para a obra previam que os moradores apenas tivessem de assegurar a ligação desde a habitação até à via pública. António Antunes garantiu que cumpriu essa obrigação, mas deparou-se com um problema técnico: a caixa de esgoto instalada pela Cartágua tem apenas cerca de 50 centímetros de profundidade, o que inviabiliza a ligação em condições.

Numa primeira deslocação ao local, um técnico da empresa terá confirmado que existiam condições para avançar com os trabalhos. No entanto, a intervenção acabou por não se concretizar. Mais tarde, numa segunda visita, a Cartágua passou a exigir cerca de 200 euros para instalar uma nova caixa, valor que o munícipe rejeitou pagar. “Não acho justo ter de pagar duas caixas”, afirmou, defendendo que o erro deve ser assumido por quem executou a obra. Na tentativa de desbloquear a situação, António Antunes propôs mesmo alterar, dentro do seu terreno, a saída da caixa para reduzir o impacto do problema. Segundo relatou, o técnico concordou com a possibilidade de tapar a caixa existente, mas a solução acabou por deixar a ligação completamente impossibilitada. O munícipe diz ter tentado também obter ajuda junto da Junta de Freguesia de Pontével, mas sem qualquer resposta.

Perante a queixa, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, afirmou ter conhecimento do caso e das comunicações já trocadas com a Cartágua. O autarca revelou que abordou o assunto com a directora de serviços da empresa, e considerou incompreensível que a situação ainda não tenha sido resolvida. “As instituições têm de garantir que os clientes e munícipes têm de ser servidos”, sublinhou o presidente do município, classificando o caso como uma “questão técnica que tem de ser ultrapassada”. João Heitor garantiu ainda que o processo vai ser analisado e comprometeu-se a contactar o munícipe assim que existam mais desenvolvimentos.