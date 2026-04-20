GNR que disparou contra bar em Almeirim detido pela PJ por tráfico de droga

Um militar da Guarda Nacional Republicana, suspenso de funções por ter efectuado vários disparos contra a fachada de um estabelecimento de diversão nocturna à entrada de Almeirim, acabou por ser detido dias depois pela Polícia Judiciária (PJ), que na investigação apanhou-o com droga, armas e munições. Os disparos ocorreram na madrugada de 22 de Março e na altura em que a os inspectores da PJ da directoria de Lisboa e Vale do Tejo, começaram a investigar não se sabia que o suspeito era militar da GNR a prestar serviço no comando territorial de Santarém.

A Judiciária aponta que o GNR está fortemente indiciado dos crimes de ameaça, dano com arma de fogo, abuso de poder e tráfico de estupefacientes. O Comando Territorial de Santarém garantiu que o militar, de 38 anos, está a desenvolver um procedimento disciplinar. De acordo com o comunicado oficial da Judiciária, tudo começou com uma altercação entre o militar e o segurança do estabelecimento. Já na via pública, o suspeito passou novamente em frente ao bar e efectuou vários disparos contra a fachada, abandonando o local de seguida.

A investigação reforçou as suspeitas de outros comportamentos ilícitos, desconhecendo-se na altura o envolvimento do suspeito no tráfico de estupefacientes. A GNR mantém o militar afastado do serviço até à conclusão das averiguações internas. O caso continua sob investigação da Polícia Judiciária, que não exclui a possibilidade de o suspeito estar envolvido noutros episódios de criminalidade violenta na região. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para definição das medidas de coacção, ficando a aguardar o desenrolar do processo e julgamento com termo de identidade e residência.