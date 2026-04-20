Incêndio destrói antiga casa dos ferroviários na Póvoa de Santa Iria

O edifício devoluto junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, antiga casa dos ferroviários, foi consumido pelas chamas. O fogo deflagrou na noite de domingo, 11 de Abril, pouco depois das 22h00, e gerou aparato na zona mais antiga da cidade mas não se registaram vítimas. Os moradores do prédio contíguo, alguns dos quais já a dormir, foram alertados pela PSP e saíram das suas casas, tendo parte deles permanecido na rua durante as operações. Acabaram por regressar a casa ainda durante a madrugada, depois de os bombeiros darem ordem, uma vez que não havia perigo no prédio, que ainda assim ficou com a parede lateral chamuscada.

No edifício pernoitavam pelo menos dois sem-abrigo há cerca de dois anos, que disseram a O MIRANTE estar a dormir quando se aperceberam do incêndio. Um deles, que disse ao nosso jornal ser de Alhandra, conseguiu retirar uma mala com pertences do edifício e afirmou que a assistente social lhe deu a possibilidade de dormir num quarto em Lisboa.

João Graça, de Santarém, mas que viaja frequentemente de comboio para a Póvoa, relatou ter visto várias vezes os sem-abrigo a aquecerem-se em fogueiras ateadas no exterior do edifício. No combate às chamas estiveram várias corporações de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira. As operações de rescaldo prolongaram-se ainda durante parte da manhã de segunda-feira, 13 de Abril. Técnicos da Infraestruturas de Portugal, que faz a manutenção da estação de comboios da Póvoa de Santa Iria e a quem pertence o edifício, estiveram no local a recolher imagens.