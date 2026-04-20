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Sociedade | 20-04-2026 19:16

Morreu Luis Rosa, professor da Escola Ginestal Machado em Santarém

Morreu Luis Rosa, professor da Escola Ginestal Machado em Santarém
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Direcção do Agrupamento de Escolas Ginestal Machado expressou profundo pesar em nome de toda a comunidade escolar.

A direcção do Agrupamento de Escolas Ginestal Machado, em Santarém, juntamente com toda a comunidade escolar, manifestou esta segunda-feira o seu profundo pesar pelo inesperado falecimento do professor de Química Luís Rosa, que serviu essa escola durante muitos anos.
O director do agrupamento, António Pina Braz, em nome de toda a comunidade escolar, endereçou sentidas condolências através de publicação nas redes sociais.
“O Professor Luís Rosa será sempre lembrado como um professor dedicado e um profissional exemplar, mas, acima de tudo, como uma pessoa profundamente humana, atenta, generosa e disponível para todos. A sua forma de estar, marcada pelo respeito, pela simplicidade e pela empatia, tocou colegas, alunos e todos os que tiveram o privilégio de com ele conviver.
Partiu demasiado cedo, um dos meus companheiros de meio século, deixando um vazio difícil de preencher, mas também um exemplo de humanidade, amizade e dedicação que permanecerá na memória de todos nós”, lê-se na publicação assinada por António Pina Braz.

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