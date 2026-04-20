Prisão preventiva após agressão com machado em Marinhais

Um homem, de 48 anos, foi detido no dia 16 de Abril pelo crime de violência doméstica, no concelho de Salvaterra de Magos, tendo ficado em prisão preventiva após ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, informou o Comando Territorial de Santarém.

Na sequência de uma denúncia, militares do Posto Territorial de Marinhais deslocaram-se de imediato ao local, onde encontraram o suspeito na posse de um machado, que alegadamente teria utilizado para agredir o pai.

Segundo a mesma fonte, na presença dos militares, o homem afirmou repetidamente a intenção de matar o progenitor, tendo sido detido em flagrante delito.

O detido foi posteriormente presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado a aplicação da medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Santarém.