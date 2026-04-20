PSP inicia campanha nas escolas para prevenir maus-tratos na infância

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deu esta segunda-feira, 20 de Abril, início a uma campanha de sensibilização nas escolas de todo o país para prevenir os maus-tratos na infância e proteger os direitos das crianças. A operação “Abraço Azul” decorre até 30 de Abril e é promovida pelas equipas do programa Escola Segura nas escolas do 1º e 2º ciclos do ensino básico, indicou a PSP em comunicado.

O projecto, que envolve alunos, professores assistentes operacionais e encarregados de educação, inclui “sessões de sensibilização, acções de proximidade e actividades pedagógicas orientadas para a promoção dos direitos das crianças e para a prevenção de comportamentos de risco”, adianta o comunicado.

A operação que teve hoje início acontece no mês em que se assinala a prevenção dos maus-tratos na infância, “simbolizado pelo laço azul, um ícone que representa a sensibilização da sociedade para a protecção das crianças”.

A PSP dá ainda conta de estatísticas internacionais que estimam que cerca de mil milhões de crianças em todo o mundo sofram algum tipo de violência - que incluem violência física, 'bullying' e violência emocional.

