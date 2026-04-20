Tomar reforça associativismo com mais de 600 mil euros para 125 colectividades

125 associações do concelho de Tomar vão beneficiar de um apoio global de 601.905,75 euros, no âmbito dos contratos-programa de apoio ao associativismo promovidos pelo município. A assinatura dos protocolos decorreu na passada quarta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, numa sessão que juntou dezenas de representantes do movimento associativo local.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, recebeu os dirigentes associativos num momento simbólico de proximidade entre o município e as colectividades, sublinhando a importância do trabalho que estas instituições desenvolvem ao longo do ano junto das populações. Mais do que o valor financeiro agora atribuído, o apoio representa para a autarquia um sinal de reconhecimento pelo papel essencial que as associações assumem na dinamização do concelho. Seja na promoção de actividades culturais, na formação desportiva ou na resposta social de proximidade, o tecido associativo continua a ser um dos pilares da vida comunitária em Tomar.

Com esta verba, a autarquia procura dar melhores condições às colectividades para prosseguirem a sua actividade, fortalecerem projectos e manterem viva uma rede de intervenção que chega a diferentes faixas etárias e sectores da população. A cerimónia de assinatura dos contratos-programa voltou, segundo o município, a evidenciar a aposta do município no associativismo como parceiro estratégico no desenvolvimento local.