Sociedade | 21-04-2026 20:08
Alenquer recebe 1,2 milhões do Governo para danos do mau tempo
Metade da verba já estará a ser transferida para o município, segundo a Direcção-Geral das Autarquias Locais.
O Município de Alenquer vai receber um apoio do Governo no valor de 1,2 milhões de euros para fazer face aos prejuízos decorrentes do mau tempo. De acordo com a informação avançada pelo presidente da câmara, João Nicolau, metade deste valor já estará a ser transferida para as contas do município, segundo a Direcção-Geral das Autarquias Locais.
O autarca recordou ainda que as intempéries que assolaram o concelho causaram prejuízos globais na ordem dos 14 milhões de euros.
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