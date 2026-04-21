Alenquer recebe 1,2 milhões do Governo para danos do mau tempo

O Município de Alenquer vai receber um apoio do Governo no valor de 1,2 milhões de euros para fazer face aos prejuízos decorrentes do mau tempo. De acordo com a informação avançada pelo presidente da câmara, João Nicolau, metade deste valor já estará a ser transferida para as contas do município, segundo a Direcção-Geral das Autarquias Locais.

O autarca recordou ainda que as intempéries que assolaram o concelho causaram prejuízos globais na ordem dos 14 milhões de euros.