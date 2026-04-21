uma parceria com o Jornal Expresso
21/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-04-2026 20:08

Alenquer recebe 1,2 milhões do Governo para danos do mau tempo

Alenquer recebe 1,2 milhões do Governo para danos do mau tempo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Metade da verba já estará a ser transferida para o município, segundo a Direcção-Geral das Autarquias Locais.

O Município de Alenquer vai receber um apoio do Governo no valor de 1,2 milhões de euros para fazer face aos prejuízos decorrentes do mau tempo. De acordo com a informação avançada pelo presidente da câmara, João Nicolau, metade deste valor já estará a ser transferida para as contas do município, segundo a Direcção-Geral das Autarquias Locais.
O autarca recordou ainda que as intempéries que assolaram o concelho causaram prejuízos globais na ordem dos 14 milhões de euros.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região