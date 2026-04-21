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Sociedade | 21-04-2026 20:09

Brigada de Trânsito da GNR vai começar com cerca de 1.300 efectivos

Brigada de Trânsito da GNR vai começar com cerca de 1.300 efectivos
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A Brigada de Trânsito da GNR vai ter na fase inicial cerca de 1.300 militares, o mesmo número de efectivos que trabalham actualmente na área do trânsito.

A informação foi avançada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que foi ouvido na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
“O que está em causa é um comando único que permite do ponto de vista da hierarquia e da disciplina ter uma visão unificada”, disse, realçando que o comando-geral da GNR vai ainda apresentar um plano.
O ministro sublinhou que com “a extinção da Brigada de Trânsito, em 2007, perdeu-se uma componente fundamental da fiscalização contínua, especializada e orientada para o risco”.
“O que pretendemos é definitivamente recuperar essa capacidade. A eficácia é a uniformidade e o controlo operacional do serviço de trânsito exigem uma estrutura de comando muito firme, clara e especializada e unificada, sem nunca pôr em causa nesta temática as competências que nas esferas urbanas a Polícia de Segurança Pública tem”, sustentou.
Luís Neves disse ainda que os principais eixos rodoviários, as redes complementares e as autoestradas “requerem uma actuação coordenada e assente numa única cadeia de decisão”.

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