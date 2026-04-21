Detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual da filha
Homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Alenquer, por suspeitas de abuso sexual da filha de 15 anos.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira, em Alenquer, um homem de 52 anos por “fortes suspeitas” da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, sendo a vítima sua filha, uma menor com 15 anos.
A investigação teve origem num contacto telefónico anónimo efectuado ao piquete da PJ, dia 20 de Abril. A denúncia dava conta que a menor em causa estaria a ser vítima de abusos sexuais em contexto familiar, sendo o suspeito o próprio pai, acrescentando ainda que a mãe da menor teria conhecimento da situação e que normalizaria o comportamento do marido, não mostrando qualquer intenção de o denunciar.
“De imediato a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ desenvolveu diligência de inquirição, designadamente junto da vítima e progenitora, realizando as medidas cautelares adequadas”, explica a PJ.
O homem foi detido tendo em conta o perigo de continuação da actividade criminosa e o elevado alarme familiar e social gerado pela agressão sexual. O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial tendo em vista a aplicação de medidas de coação.