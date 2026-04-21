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Sociedade | 21-04-2026 11:58

Detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual da filha

Detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual da filha
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Homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária, em Alenquer, por suspeitas de abuso sexual da filha de 15 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira, em Alenquer, um homem de 52 anos por “fortes suspeitas” da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, sendo a vítima sua filha, uma menor com 15 anos.
A investigação teve origem num contacto telefónico anónimo efectuado ao piquete da PJ, dia 20 de Abril. A denúncia dava conta que a menor em causa estaria a ser vítima de abusos sexuais em contexto familiar, sendo o suspeito o próprio pai, acrescentando ainda que a mãe da menor teria conhecimento da situação e que normalizaria o comportamento do marido, não mostrando qualquer intenção de o denunciar.
“De imediato a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ desenvolveu diligência de inquirição, designadamente junto da vítima e progenitora, realizando as medidas cautelares adequadas”, explica a PJ.
O homem foi detido tendo em conta o perigo de continuação da actividade criminosa e o elevado alarme familiar e social gerado pela agressão sexual. O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

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