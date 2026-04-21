uma parceria com o Jornal Expresso
21/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-04-2026 18:00

Detido em Alpiarça por tráfico de droga

preso algemas detido
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR de Alpiarça, no dia 19 de Abril, no concelho de Alpiarça, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR de Alpiarça, no dia 19 de Abril, no concelho de Alpiarça, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Segundo o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, a detenção ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade. Após mandarem parar uma viatura suspeita, e na sequência da revista ao condutor e busca ao veículo, foram apreendidas 17 doses de cannabis, uma arma branca e um machado. O homem foi detido e o caso reportado ao Ministério Público.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região