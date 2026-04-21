Sociedade | 21-04-2026 18:00
Detido em Alpiarça por tráfico de droga
foto ilustrativa
Um homem de 47 anos foi detido pela GNR de Alpiarça, no dia 19 de Abril, no concelho de Alpiarça, pelo crime de tráfico de estupefacientes.
Um homem de 47 anos foi detido pela GNR de Alpiarça, no dia 19 de Abril, no concelho de Alpiarça, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Segundo o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, a detenção ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade. Após mandarem parar uma viatura suspeita, e na sequência da revista ao condutor e busca ao veículo, foram apreendidas 17 doses de cannabis, uma arma branca e um machado. O homem foi detido e o caso reportado ao Ministério Público.
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