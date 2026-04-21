EB1 de Santo Estêvão distinguida em concurso nacional de leitura

A EB1 de Santo Estêvão, do Agrupamento de Escolas de Benavente, foi distinguida com o 1.º Prémio ex-aequo na categoria Recomendação de Leitura (3.º e 4.º anos), no âmbito do concurso nacional “Uma Aventura… Literária”.

O prémio foi atribuído ao trabalho dos dois alunos Salvador Ribeiro e Marcel Turcan, da turma SEC, do quarto ano, que, partindo de uma realidade de escola de aldeia, se destacaram entre milhares de candidaturas a nível nacional, evidenciando talento, criatividade e gosto pela leitura.

Apesar de a distinção formal recair sobre estes dois alunos, o reconhecimento é sentido como sendo de toda a turma, que ao longo do concurso participou em diferentes modalidades, demonstrando empenho, entusiasmo e dedicação.

A iniciativa integra um conjunto de práticas pedagógicas que promovem a leitura como ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e académico dos alunos, contribuindo para a formação de leitores autónomos, críticos e criativos.

A comunidade educativa recebeu a distinção com orgulho, reforçando o compromisso de continuar a incentivar hábitos de leitura desde os primeiros anos de escolaridade.