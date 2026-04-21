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Sociedade | 21-04-2026 20:05

Escola Jácome Ratton promove debate sobre discurso de ódio e papel dos jovens na sociedade

Escola Jácome Ratton promove debate sobre discurso de ódio e papel dos jovens na sociedade
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A actividade integra‑se na estratégia do Agrupamento de Escolas Templários para promover cidadania activa e participação informada.

A Escola Secundária Jácome Ratton recebe esta quarta-feira, dia 22 de Abril, uma Sessão BORA dedicada ao tema “Discurso de ódio e o papel dos jovens na sociedade”, iniciativa que pretende reforçar a literacia democrática e o pensamento crítico dos alunos.
A sessão, marcada para as 14h30, pretende incentivar os jovens a reflectirem sobre a forma como podem contribuir para uma comunidade mais tolerante e inclusiva. O agrupamento considera que o debate chega num momento em que o discurso de ódio se tornou um dos principais desafios sociais, sobretudo entre os mais novos.
A actividade integra‑se na estratégia do Agrupamento de Escolas Templários para promover cidadania activa e participação informada. A organização sublinha que a sessão permitirá aos alunos estruturar argumentos, compreender o impacto das palavras e assumir um papel mais consciente na vida democrática.

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