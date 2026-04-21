Fadista de Rio Maior baleada pelo ex-marido está em situação clínica estável

Natália Ferreira foi baleada duas vezes pelas costas pelo ex-marido, com quem ainda vivia numa casa em Rio Maior apesar de o tribunal ter ordenado, há mais de um ano, para o autor do crime abandonar a residência. O homem já tinha cadastro por violência doméstica.

Foi na casa onde ainda vivia com o ex-companheiro, condenado a três anos e meio de prisão com pena suspensa por violência doméstica, no centro da cidade de Rio Maior, que Natália Ferreira foi alvejada pelas costas com dois tiros de pistola. A esvair-se em sangue, a conhecida fadista e funcionária na Escola Secundária de Rio Maior, conseguiu libertar-se do agressor e pedir ajuda a um vizinho, alguns andares abaixo, no mesmo prédio.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transportada para o Hospital São José, em Lisboa. Ao que O MIRANTE apurou, Natália Ferreira encontra-se numa situação clínica estável depois de ter sido submetida a cirurgia.

O crime, que aconteceu na segunda-feira, 20 de Abril, cerca das 07h15, está a chocar a comunidade de Rio Maior, onde a fadista, que também participava em espectáculos como actriz, é muito estimada. O autor do crime, de 75 anos, embora tivesse ordem do tribunal para abandonar a casa, continuava, mais de um ano após a sentença, a viver com a ex-mulher.

Após ter sido dado o alerta, a GNR, de acordo com informações do oficial de relações públicas, deslocou para o local uma equipa de intervenção que fez um cerco ao prédio, tendo detido o autor dos disparos que se havia escondido. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Notícia mais detalhada na próxima edição semanal de O MIRANTE.