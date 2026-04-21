Nova direcção da CASULME tomou posse e quer aproximar associação dos sócios e da comunidade

A nova direcção da CASULME tomou posse na passada sexta-feira, 17 de Abril, iniciando um novo ciclo assente no compromisso, na responsabilidade e na vontade de reforçar o papel da instituição junto dos associados e da comunidade. A equipa, cuja direcção é presidida por Manuela Marques, assume o mandato com sentido de missão, dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos. A permanência de alguns elementos da anterior direcção é apontada como um factor de estabilidade, experiência e conhecimento, considerado importante para enfrentar os desafios que se colocam à associação.

Ao mesmo tempo, a nova direcção diz apresentar uma visão renovada, mais próxima dos associados e mais atenta às exigências da actualidade, defendendo uma gestão participativa, transparente e dinâmica. O objectivo passa por incentivar o envolvimento de todos e reforçar o espírito de união que tem marcado a vida da CASULME.

Entre as matérias que estarão em análise nos próximos tempos está também o futuro do edifício do Centro de Dia do Semideiro. Segundo a nova direcção, serão debatidas as várias hipóteses de funcionamento daquele espaço, que foi requalificado e está encerrado há três anos, numa reflexão que pretende encontrar a melhor solução para colocar o edifício ao serviço da população e das necessidades da localidade.

A direcção agradece ainda a confiança nela depositada e deixa uma palavra de reconhecimento a todos os que, ao longo dos anos, têm contribuído para o percurso da instituição. O novo mandato arranca com motivação e sentido de responsabilidade, com a ambição de construir um futuro mais sólido para a CASULME.