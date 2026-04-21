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Sociedade | 21-04-2026 20:04

Torneio de Oratória junta três escolas dos Templários

estudante aluno teste
foto ilustrativa - foto Unsplash
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Edição marcada pela participação conjunta das três escolas do agrupamento

O Agrupamento de Escolas Templários realizou pelo quarto ano consecutivo o workshop do Torneio de Oratória Português, numa edição marcada pela participação conjunta das três escolas do agrupamento e pela introdução de uma nova categoria destinada a alunos mais velhos.
O Torneio de Oratória Português voltou a mobilizar dezenas de alunos do Agrupamento de Escolas Templários, que este ano contou pela primeira vez com participantes das escolas Jácome Ratton, Gualdim Pais e Santa Iria. A iniciativa, dinamizada pela Top Talks, decorreu na Escola Secundária Jácome Ratton e destacou‑se pela forte adesão, sobretudo na 1.ª Categoria, destinada a alunos entre os 14 e os 16 anos.
A novidade desta edição foi a criação da 2.ª Categoria, aberta a jovens com 17 ou mais anos, permitindo alargar o torneio a diferentes faixas etárias. O workshop preparatório forneceu ferramentas essenciais de comunicação, argumentação e pensamento crítico, competências consideradas estratégicas pela organização.
Foram apuradas para a semifinal, realizada a 15 de Abril no Auditório da Biblioteca Municipal, as alunas Ana Leonor M. Rebelo (Gualdim Pais) e Edmara L. de Abreu Pedro (Jácome Ratton), na 1.ª Categoria, e Juna Monteiro (Jácome Ratton), na 2.ª Categoria. Todos os participantes receberam certificados de participação

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