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Sociedade | 21-04-2026 20:02

Voleibol juvenil da Jácome Ratton alcança terceiro lugar em competição de acesso ao pré‑regional

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Torneio ficou marcado pelo equilíbrio e pelo fair play.

A equipa de Voleibol Juvenil Masculino da Escola Secundária Jácome Ratton conquistou o terceiro lugar na competição de apuramento para o pré‑regional, realizada a 15 de Abril, num torneio marcado pelo equilíbrio e pelo fair play.
A prova juntou equipas do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes, da Escola Dr. Ginestal Machado (Santarém) e da Escola Secundária do Cartaxo. Os alunos da Jácome Ratton demonstraram empenho, atitude exemplar e bom nível técnico ao longo de todos os jogos, representando a escola com espírito desportivo.
Apesar da forte concorrência, a equipa conseguiu um lugar no pódio, num torneio que reforçou a importância do desporto escolar na formação dos jovens.

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