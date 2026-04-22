Beijar reduz o stress e melhora o humor

Para os mais novos, como para Bianca Reias, de sete anos, natural de Vale do Paraíso, o significado de beijo é leve e directo: beijar é felicidade e amor quando partilhado com os pais e a avó. Entre os jovens, a ideia mantém-se, mas ganha diferentes significados. Para Cristiano Correia, de 17 anos, Luís Carvalho, de 18, e Constança Gomes, de 22, um beijo é uma forma de demonstrar sentimentos e criar conexão. Francisca e Matilde, 19 anos, alunas do Instituto Politécnico de Santarém, reforçam que um beijo, em diferentes intensidades, é reservado às pessoas mais próximas como uma expressão de carinho e ligação emocional. Carina Reis, 42 anos, jurista, natural de Vale do Paraíso, descreve o beijo como um símbolo de “amor, ternura, paixão, conforto e segurança”. Para as gerações mais antigas o beijo carrega o peso de mudanças sociais e políticas. João Alfredo Dias, 78 anos, de Vale do Paraíso, recorda os tempos em que gestos de afecto, sobretudo o beijar, tinham de ser mais contidos em público na altura em que vigorava em Portugal o regime ditatorial do Estado Novo.

Do ponto de vista psicológico, o impacto do beijo vai além do simbolismo. Segundo explica a psicóloga Mónica Lopes beijar traz muitos benefícios tanto a nível físico como emocional. “O beijo activa áreas de recompensa do cérebro e promove a libertação de substâncias como dopamina, associada ao prazer, e a oxitocina, ligada ao vínculo e ao afecto”, esclarece. Além disso, sublinha, o beijo pode contribuir para reduzir o stress e melhorar o humor, funcionando como uma “ponte entre o corpo e a emoção”, uma forma de comunicação silenciosa que transmite segurança, proximidade e até validação emocional. Em relações afectivas pode fortalecer a ligação entre pessoas e aumentar a sensação de bem-estar, destaca.

Num gesto tão simples, cabem vários significados como amor, amizade, desejo e conforto. Quando ao longo dos séculos, a forma de viver o beijo veio a mudar, o sentimento e a sua essência sempre se manteve. No Dia Mundial do Beijo, assinalado a 13 de Abril, a certeza de que um pequeno gesto pode fazer a diferença no dia de qualquer pessoa se mantém.