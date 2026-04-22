Biblioteca municipal de Santarém celebra 100 anos e recebe obras de fundo

O edifício apalaçado onde está instalada a Biblioteca Municipal Braamcamp Freire e um importante acervo de obras de arte vai ser requalificado, para resolver problemas que têm posto em causa o seu funcionamento.

No dia em que a Biblioteca Municipal Braamcamp Freire celebrou cem anos ao serviço da cultura e da comunidade, 20 de Abril, a Câmara de Santarém anunciou que está em curso um processo de requalificação do histórico edifício, estruturado em duas fases. A primeira, a desenvolver de imediato, assenta na requalificação estrutural do edifício, através de uma candidatura ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Uma intervenção que visa garantir melhores condições de segurança, conservação e funcionamento do imóvel apalaçado doado ao município pelo político Anselmo Braamcamp Freire, salvaguardando o seu valor histórico e patrimonial.

A Câmara de Santarém informa ainda que está já a trabalhar na segunda fase, focada na modernização e digitalização da biblioteca. O objectivo é reforçar a resposta às novas formas de acesso ao conhecimento, modernizar serviços, valorizar os fundos documentais e aproximar a biblioteca das comunidades, em especial dos públicos mais jovens, explica a autarquia em nota de imprensa.

Para o vice-presidente da Câmara de Santarém e vereador com o pelouro da Cultura, Emanuel Campos, “celebrar os 100 anos da Biblioteca Braamcamp Freire é reconhecer o seu papel absolutamente central na história cultural e educativa de Santarém, mas é também assumir a responsabilidade de cuidar do seu presente e projectar o seu futuro”. O autarca sublinha que o centenário coincide com o tempo de uma intervenção estruturante que visa “garantir que a Biblioteca Braamcamp Freire continue a ser, nos próximos cem anos, um espaço vivo, acessível e ao serviço de todos”.

Tal como O MIRANTE noticiou em Fevereiro último, o edifício vive um momento delicado devido às infiltrações na cobertura, que se agravaram durante as últimas intempéries, obrigando mesmo à desmontagem e encerramento da exposição de obras de arte.

Um tesouro legado a Santarém

A Biblioteca Municipal de Santarém e a Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire encontram-se instalados num característico palacete ribatejano, reconstruído nos meados do séc. XIX, sendo alvo, ao longo dos anos, de recuperações e remodelações, com o intuito de adaptar o imóvel às novas realidades sócio-culturais. No segundo piso situa-se o núcleo museológico composto por pintura, escultura, mobiliário, arte decorativa em louça e faiança, vidro, marfim, mármore e metais, bem como importantes exemplares de gravura. A esta colecção foram acrescentados, entre outros, os acervos artísticos da Biblioteca Camões e a pinacoteca da jornalista Manuela de Azevedo.

Escritor, historiador, arqueólogo e genealogista, e um dos fundadores do Arquivo Histórico Português, Anselmo Braamcamp Freire (1849-1921) pertencia a uma família aristocrática. Foi um grande coleccionador de arte, tendo constituído uma notável pinacoteca, que legou à cidade de Santarém, assim como a sua biblioteca, com cerca de 10.000 volumes. Na actividade política, Anselmo Braamcamp Freire foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Loures (pelo Partido Progressista (Portugal)), de 1887 a 1889, e de novo entre 1893 e 1895, vereador (pelo Partido Republicano) da Câmara de Lisboa e presidente da Câmara de Lisboa de 1908 a 1913. Após a implantação da República, foi deputado às Câmaras Constituintes de 1911 e o primeiro presidente do Senado da República.