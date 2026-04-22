Encargos com mão-de-obra fazem aumentar preço das refeições escolares na Lezíria

O preço unitário das refeições escolares fornecidas nos onze municípios da Lezíria do Tejo vai subir para 2,61 euros, após a Comunidade Intermunicipal (CIMLT) ter validado uma nova actualização extraordinária dos custos contratualizados com a empresa Gertal. A revisão resulta do aumento dos encargos com mão‑de‑obra e aplica‑se a todas as refeições servidas no âmbito do acordo‑quadro que a CIMLT gere para os municípios da região.

O pedido de actualização foi enviado no final de Março aos municípios para deliberação pelos executivos. A informação técnica da CIMLT detalha que o preço anterior, fixado em 2,55 euros após a actualização extraordinária de 2025, deve ser corrigido para 2,61 euros, reflectindo uma variação de 5,14% na componente de mão‑de‑obra.

A CIMLT lembra que o contrato de fornecimento de refeições escolares é plurianual e abrange creches, pré‑escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos, ensino secundário e refeições de adulto, garantindo uniformidade de preços em toda a Lezíria. A empresa adjudicatária apresentou relatório financeiro comprovando o impacto da revisão salarial no sector da restauração, elemento obrigatório para este tipo de actualização.