Escoteiros e famílias celebram Dia da Terra em contacto com a natureza

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Terra, data assinalada a 22 de Abril, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu uma iniciativa que aliou educação ambiental, envolvimento comunitário e valorização do território.

A acção, realizada no sábado, dia 18 de Abril, contou com quase uma centena de participantes, reunindo escoteiros do Agrupamento 257 da Póvoa de Santa Iria e respectivas famílias.

O percurso, com duração aproximada de 2h25, ligou o Casal das Areias aos Fortes da Aguieira, proporcionando o contacto directo com a natureza e momentos de partilha de conhecimento sobre espécies locais, fósseis e o significado do Dia Internacional da Terra.

Nos Fortes da Aguieira, foi destacada a relevância da Reserva Natural do Estuário do Tejo, uma das mais importantes zonas húmidas da Europa, bem como o papel estratégico do concelho de Vila Franca de Xira na sua preservação.

A iniciativa incluiu ainda uma componente prática de cidadania ambiental, com a recolha de resíduos ao longo do percurso.