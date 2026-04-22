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Sociedade | 22-04-2026 20:01

Escoteiros e famílias celebram Dia da Terra em contacto com a natureza

Escoteiros e famílias celebram Dia da Terra em contacto com a natureza
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Cerca de uma centena de participantes assinalou o Dia Internacional da Terra numa iniciativa promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira.

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Terra, data assinalada a 22 de Abril, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu uma iniciativa que aliou educação ambiental, envolvimento comunitário e valorização do território.
A acção, realizada no sábado, dia 18 de Abril, contou com quase uma centena de participantes, reunindo escoteiros do Agrupamento 257 da Póvoa de Santa Iria e respectivas famílias.
O percurso, com duração aproximada de 2h25, ligou o Casal das Areias aos Fortes da Aguieira, proporcionando o contacto directo com a natureza e momentos de partilha de conhecimento sobre espécies locais, fósseis e o significado do Dia Internacional da Terra.
Nos Fortes da Aguieira, foi destacada a relevância da Reserva Natural do Estuário do Tejo, uma das mais importantes zonas húmidas da Europa, bem como o papel estratégico do concelho de Vila Franca de Xira na sua preservação.
A iniciativa incluiu ainda uma componente prática de cidadania ambiental, com a recolha de resíduos ao longo do percurso.

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