Jovem agredido por grupo à porta da Escola Secundária do Cartaxo

Agressões ocorreram junto ao estabelecimento de ensino, envolvendo cinco jovens que cercaram e agrediram a vítima, de 14 anos. PSP identificou todos os envolvidos.

Um jovem, de 14 anos, foi agredido por um grupo de outros cinco jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, à porta da Escola Secundária do Cartaxo, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da Polícia de Segurança Pública. O incidente ocorreu na segunda-feira, 20 de Abril, pelas 13h20, e de acordo com a mesma fonte “as agressões só pararam com a intervenção de adultos”.

As agressões foram filmadas e postas a circular na Internet, mostrando a violência com que o jovem, em clara desvantagem numérica, foi agredido enquanto estava caído no chão, sem se conseguir defender. Segundo a PSP os jovens envolvidos foram todos identificados. Os que têm mais de 16 anos podem vir a responder criminalmente pelos actos. A vítima não teve necessidade de receber tratamento médico.

Segundo o oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém da PSP, as agressões terão sido motivadas por alegado um episódio, também de violência, que dias antes envolveu a vítima e a irmã de um dos agressores. “A vítima terá, dias antes, agredido a irmã de um dos agressores que, segundo a mesma, não terão passado de uns abanões. O irmão quis fazer retaliação”, refere.

O caso está a dar que falar e motivou, inclusive, reacções políticas com o PS do Cartaxo a emitir um comunicado onde condena as agressões e classifica o “acto de violência” como sendo “absolutamente inaceitável”. “Perante a gravidade da situação, o Partido Socialista irá solicitar, com carácter de urgência, uma reunião com as forças de segurança do concelho e com a direção do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no sentido de avaliar o ocorrido e reforçar medidas que previnam e combatam este tipo de comportamentos. O MIRANTE contactou a direcção da escola, mas ainda não nos foi possível obter uma resposta até ao momento desta publicação.

*Notícia desenvolvida em edição semanal de O MIRANTE.