Tentou meter uma “cunha” para se safar a uma multa em VFX

Um homem de 72 anos foi apanhado a conduzir embriagado e quando a PSP o tentou identificar tentou safar-se à multa metendo uma “cunha” aos agentes. O caso aconteceu a 18 de Abril, na sequência de uma acção de fiscalização rodoviária.

De acordo com as autoridades, o indivíduo apresentava uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,09 g/l, valor superior ao limite legal permitido. Quando informado da necessidade de realizar o teste quantitativo para confirmação, o suspeito adoptou uma atitude hostil, alegando possuir influências pessoais e recusando-se a colaborar com os agentes. Segundo a PSP de VFX, apesar de ter sido devidamente advertido de que a recusa em efectuar o teste constitui crime de desobediência, o homem manteve a sua posição, recusando cumprir as ordens das autoridades. Perante a situação foi-lhe dada voz de detenção no local. O caso seguiu para os tribunais, podendo o suspeito vir agora a responder tanto pela condução sob o efeito de álcool como pelo crime de desobediência.

Esta foi uma de quatro detenções realizadas pela Divisão Policial de VFX entre os dias 18 e 19 de Abril, que identificaram homens com idades entre os 24 e os 72 anos. Segundo a PSP, no dia 19 de Abril, foram detidos os outros três suspeitos, dois deles, de 24 e 34 anos, pelo crime de condução sem habilitação legal para conduzir, tendo ambos, em sede de fiscalização, admitido não serem possuídos de título que os habilitasse a conduzir qualquer veiculo a motor previsto na legislação. Por último, um homem de 25 anos foi detido por com uma taxa de álcool no sangue de 1,32 g/l. “Estas condutas têm um impacto significativamente negativo no sentimento de segurança da comunidade, ao mesmo tempo que representam um elevado risco para a integridade física dos demais condutores e utilizadores das vias rodoviárias”, alerta a PSP.

