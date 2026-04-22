Vale da Pinta vestiu-se de Primavera e abriu a escola à comunidade

A Escola Básica de Vale da Pinta assinalou a chegada da Primavera com uma festa que juntou alunos, famílias e comunidade educativa num ambiente de cor, criatividade e proximidade. A iniciativa ficou marcada por um desfile animado, em que os alunos exibiram chapéus de primavera originais, elaborados com o apoio das respetivas famílias. Participaram na actividade as duas turmas do Jardim de Infância e as turmas do 1.º ciclo, num momento pensado para reforçar os laços entre a escola e os encarregados de educação.

Ao longo da festa foi também apresentado um vídeo com algumas das actividades desenvolvidas durante o ano lectivo, permitindo aos pais conhecer melhor o trabalho realizado no dia-a-dia escolar. Os visitantes tiveram ainda oportunidade de percorrer os vários espaços da escola, incluindo as salas de aula, o recreio e a horta escolar. A Festa da Primavera contou com a colaboração da Junta de Freguesia de Vale da Pinta e com a presença da vereadora da Educação, Fátima Vinagre, numa iniciativa que procurou valorizar a ligação entre a escola, as famílias e a comunidade local.