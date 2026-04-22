uma parceria com o Jornal Expresso
22/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-04-2026 18:00

Vale da Pinta vestiu-se de Primavera e abriu a escola à comunidade

Vale da Pinta vestiu-se de Primavera e abriu a escola à comunidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Primavera entrou pela escola dentro em Vale da Pinta e trouxe consigo famílias, cor e comunidade, numa festa que transformou a Escola Básica num espaço ainda mais aberto, participado e vivido por todos.

A Escola Básica de Vale da Pinta assinalou a chegada da Primavera com uma festa que juntou alunos, famílias e comunidade educativa num ambiente de cor, criatividade e proximidade. A iniciativa ficou marcada por um desfile animado, em que os alunos exibiram chapéus de primavera originais, elaborados com o apoio das respetivas famílias. Participaram na actividade as duas turmas do Jardim de Infância e as turmas do 1.º ciclo, num momento pensado para reforçar os laços entre a escola e os encarregados de educação.
Ao longo da festa foi também apresentado um vídeo com algumas das actividades desenvolvidas durante o ano lectivo, permitindo aos pais conhecer melhor o trabalho realizado no dia-a-dia escolar. Os visitantes tiveram ainda oportunidade de percorrer os vários espaços da escola, incluindo as salas de aula, o recreio e a horta escolar. A Festa da Primavera contou com a colaboração da Junta de Freguesia de Vale da Pinta e com a presença da vereadora da Educação, Fátima Vinagre, numa iniciativa que procurou valorizar a ligação entre a escola, as famílias e a comunidade local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região