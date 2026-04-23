Alunos apanhados com faca de cozinha e canivete em escola de Alverca

Dois jovens foram interceptados pela PSP na posse de armas brancas junto a uma escola em Alverca do Ribatejo, a 20 de Abril, numa acção de patrulhamento preventivo levada a cabo pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os indivíduos integravam um grupo que despertou a atenção das autoridades ao evidenciar comportamento suspeito e sinais de nervosismo ao aperceber-se da presença policial, tendo alguns tentado evitar o contacto com os agentes. No decurso da abordagem, foram realizadas revistas sumárias de segurança, que permitiram detectar objectos potencialmente perigosos. Um dos jovens transportava uma faca de cozinha no interior de uma mochila, enquanto outro tinha na sua posse um canivete guardado numa bolsa.

Apesar de não se tratarem de armas proibidas à luz da lei, a PSP considerou que os objectos eram susceptíveis de causar ferimentos. A proximidade de um estabelecimento escolar e a ausência de justificação plausível para a sua posse motivaram a apreensão imediata das facas. A polícia sublinha que a intervenção teve carácter preventivo, com o objectivo de salvaguardar a segurança da comunidade escolar e das áreas envolventes, reiterando o seu compromisso com a proteção de crianças, jovens e da população em geral.