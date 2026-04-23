Autoridades travam roubos nos campos e apanham produtos furtados em Santarém

A operação Campo Seguro, da GNR, resultou na apreensão de mais de nove toneladas de produtos agrícolas, 47 detenções e na detecção de quatro crimes de tráfico de seres humanos, mas no Ribatejo os números também revelam expressão: Santarém surge entre os distritos com produtos apreendidos, num total de 445 quilos de cortiça e 240 quilos de pinha mansa, num retrato que confirma que a criminalidade no mundo rural continua a afectar a região.

Entre 1 de Julho de 2025 e 15 de Fevereiro de 2026, a GNR realizou em todo o país mais de 6.000 acções no âmbito desta operação, incluindo 4.219 acções de patrulhamento e 2.054 acções de fiscalização dirigidas à segurança nas explorações agrícolas e florestais e ao transporte de produtos. Da operação resultaram 47 detenções, sobretudo por furto de produtos agrícolas e máquinas, e a identificação de 95 pessoas.

Segundo a GNR, ao nível da criminalidade foram registados 379 furtos e detectados quatro crimes de tráfico de seres humanos em contexto laboral, um dado que mostra que a operação foi além do combate aos furtos e incidiu também sobre formas graves de exploração associadas ao trabalho no sector agrícola. No total, os militares apreenderam cerca de nove toneladas de produtos agrícolas, com maior incidência nos distritos de Beja, com 4.698,5 quilos de azeitona, e Évora, com 1.771 quilos do mesmo produto. Ainda assim, o distrito de Santarém integra o mapa das apreensões, com 445 quilos de cortiça e 240 quilos de pinha mansa recuperados, o que coloca a região entre as zonas atingidas por este tipo de crime. A Operação Campo Seguro teve como objectivo reforçar o patrulhamento, a sensibilização e a fiscalização em meio rural, procurando travar o furto de produtos e máquinas agrícolas e prevenir a sinistralidade com veículos agrícolas.