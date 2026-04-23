Câmara de Benavente captura centenas de vespas asiáticas

Os Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Benavente já capturaram centenas de vespas asiáticas, no âmbito de uma estratégia que passa pela instalação de armadilhas em vários pontos do concelho. A medida tem contribuído para a redução do número de ninhos, diminuindo os riscos para a população e ajudando a preservar o equilíbrio ecológico.

O município alerta, no entanto, que a população não deve tentar remover ninhos por conta própria. Em caso de detecção, os serviços municipais devem ser contactados através do número 263 519 600. Já as situações de emergência relacionadas com vespas asiáticas devem ser comunicadas à Linha SOS Ambiente, pelo número 808 200 520, que activa directamente o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR.