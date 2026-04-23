Comunicação continua a ser obstáculo à inclusão de surdos

Assinala-se hoje, 23 de Abril, o Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda, uma data que valoriza o ensino bilingue para surdos, mas que alerta para a necessidade de reforçar a inclusão e reduzir as barreiras de comunicação. O MIRANTE foi conhecer o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira.

“A sociedade precisa de começar a aceitar mais a língua gestual, aceitar as pessoas surdas e saber como comunicar com elas. Não é só oralidade”, alerta a professora Carla Benge, que lecciona alunos surdos no agrupamento.

O projecto de ensino bilingue (língua gestual e português) existe há vários anos, mas ainda é pouco conhecido. Actualmente, há 12 alunos surdos, provenientes não só do concelho de Vila Franca de Xira mas também de Benavente, Alenquer e até do Brasil, devido à escassez de oferta na região.

Carla Benge é a única docente a leccionar em língua gestual, acompanhada pelo intérprete Nuno Calado. Lamenta a falta de materiais adaptados e o trabalho extra exigido aos professores. “Temos trabalho a dobrar”, refere.

Apesar das condições e apoios, a docente considera que a inclusão falha na comunicação: “Não vejo as pessoas a fazer um esforço para comunicar na língua gestual”. Também sublinha a falta de sensibilidade da sociedade perante a surdez.

Na escola, o objectivo é promover autonomia e valorizar a língua gestual. O dia comemorativo é, defende, uma oportunidade para reforçar direitos e inclusão.

Jadmila Moniz e Mário Gomes, 16 anos, frequentam o 8.º ano e enfrentam dificuldades de comunicação. Fora da língua gestual, recorrem à mímica, escrita e telemóvel para se fazerem entender. Jadmila sonha com investigação criminal; Mário quer trabalhar na restauração e já ensina alguns clientes palavras em língua gestual.

Uma reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE