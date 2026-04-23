Conferência sobre a Guerra Fria em Santarém

A sessão está agendada para esta quinta-feira, 23 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e terá como orador Eurico José Gomes Dias.



“Entre as heranças da Guerra Fria 1.0 e as hesitações da Guerra Fria 2.0” é o tema de mais uma conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está agendada para esta quinta-feira, 23 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, e terá como orador Eurico José Gomes Dias.

