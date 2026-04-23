Sociedade | 23-04-2026 21:00
Conferência sobre a Guerra Fria em Santarém
foto ilustrativa
A sessão está agendada para esta quinta-feira, 23 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém, e terá como orador Eurico José Gomes Dias.
“Entre as heranças da Guerra Fria 1.0 e as hesitações da Guerra Fria 2.0” é o tema de mais uma conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está agendada para esta quinta-feira, 23 de Abril, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, e terá como orador Eurico José Gomes Dias.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região