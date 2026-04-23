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Sociedade | 23-04-2026 12:52

Detido suspeito de esfaquear homem durante a Feira da Golegã

Detido suspeito de esfaquear homem durante a Feira da Golegã
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Vítima sofreu ferimentos graves e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária como tentativa de homicídio.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 40 anos suspeito de ter esfaqueado outro, de 32, na madrugada de 9 de Novembro, durante a Feira Nacional do Cavalo, na Golegã. A vítima sofreu ferimentos graves e o caso está a ser investigado como tentativa de homicídio. Segundo a PJ, a agressão ocorreu na sequência de um desentendimento entre os dois homens, com o alerta a ser dado entre as 03h30 e as 04h00. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, na sequência da comunicação da ocorrência.
Em comunicado, a Judiciária refere que o suspeito foi detido esta terça-feira, 21 de Abril, e tem antecedentes policiais por tráfico de droga e ofensas à integridade física. O homem vai agora ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

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