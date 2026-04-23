Explosão em posto eléctrico provoca incêndio e destrói viaturas em Refugidos

Um incêndio provocado por uma explosão no Posto de Transformação (PT) da E-Redes, na Rua João Carlos Henriques, em Refugidos, freguesia de Carregado e Cadafais, assustou os moradores na quarta-feira à noite.

O fogo consumiu na totalidade duas viaturas e causou ainda danos na via, só não tendo atingido as habitações graças à prontidão dos Bombeiros Voluntários de Alenquer.

O alerta para os bombeiros foi dado pelas 20h35 e, no teatro de operações, estiveram oito viaturas dos bombeiros, duas ambulâncias e mais de dez operacionais.

Hoje, a rua continua cortada ao trânsito, aguardando-se que a E-Redes tome as devidas diligências e proceda à limpeza da via.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à E-Redes, mas ainda aguarda resposta.

