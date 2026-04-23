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Sociedade | 23-04-2026 18:00

Morte em Santana do Mato evidencia dificuldades no socorro pré-hospitalar

bombeiros ambulancia
foto ilustrativa
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População continua a apontar dificuldades recorrentes no socorro e assistência médica no concelho de Coruche. Bombeiros Municipais de Coruche não conseguiram enviar de imediato uma ambulância por falta de meios. Câmara de Coruche abriu inquérito interno para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu na noite de 11 de Abril, em Santana do Mato, no concelho de Coruche, após ter aguardado cerca de uma hora pela chegada de meios de socorro. O alerta foi dado depois de o homem se ter sentido mal, tendo sido accionados os Bombeiros Municipais de Coruche, que não conseguiram enviar de imediato uma ambulância por falta de pessoal, uma vez que a única tripulação de serviço se encontrava noutra ocorrência. Face a esta indisponibilidade, foi mobilizada uma equipa da corporação de Mora, cuja chegada ao local terá ocorrido aproximadamente uma hora após o primeiro pedido de ajuda. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, que também foi accionada, terá também enfrentado dificuldades em chegar ao local, alegadamente por se ter perdido durante o percurso.
A Câmara de Coruche informou entretanto que está em curso um processo interno de inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência, avaliar a gestão e mobilização dos meios de socorro disponíveis e identificar eventuais responsabilidades, com o objectivo de prevenir situações semelhantes no futuro.
Joaquim Alberto encontrava-se a participar no evento “Tradições à mesa – Comer túberas”, promovido por uma associação local, que incluiu um jantar seguido de animação musical no Centro Sociocultural de Santana do Mato. Após ter jantado e dançado com a filha, sentiu-se indisposto, sentou-se num banco e acabou por falecer. O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Municipais de Coruche para a morgue do Hospital de Santarém.
Segundo a população, este não é um caso isolado, sendo apontadas dificuldades recorrentes na prestação de assistência médica naquela zona, tendo este episódio tido um desfecho fatal. Os Bombeiros Municipais de Coruche enfrentam dificuldades no recrutamento de novos elementos, situação que condiciona a capacidade de resposta. A Câmara de Coruche manifestou “profunda consternação” pelo sucedido e apresentou condolências à família e amigos da vítima, sublinhando que a salvaguarda da vida humana e a garantia de uma resposta rápida em situações de emergência constituem “prioridades absolutas”.

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