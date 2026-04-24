Entroncamento vai renovar iluminação da ponte pedonal

O Município do Entroncamento adjudicou a substituição das luminárias da ponte pedonal da cidade, numa intervenção destinada a reforçar a segurança e melhorar a eficiência energética do local. A empreitada prevê a renovação de 16 luminárias, de acordo com as características técnicas definidas pela autarquia, numa aposta na modernização de uma das infraestruturas mais utilizadas por quem atravessa diariamente a cidade.

O investimento ascende a 6.539 euros, acrescido de IVA, e pretende garantir melhores níveis de iluminação, sobretudo durante o período nocturno. Segundo o município, a obra permitirá aumentar a segurança dos utilizadores da ponte pedonal, ao mesmo tempo que promove soluções mais sustentáveis e eficientes do ponto de vista energético. A execução dos trabalhos deverá arrancar assim que estiver concluído o fornecimento do material por parte da empresa vencedora do concurso.