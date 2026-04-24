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Sociedade | 24-04-2026 14:38

Furtam duas motas em Almeirim mas deixam uma pelo caminho

Furtam duas motas em Almeirim mas deixam uma pelo caminho
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Duas motas foram furtadas do interior de uma garagem em Almeirim, mas a de menor valor acabou por ser abandonada. Caso ocorreu durante a madrugada e está entregue à GNR.

Pedro Coutinho foi surpreendido quando chegou à garagem colectiva do prédio onde vive, em Almeirim, e viu a sua box arrombada. Do interior tinham sido furtadas duas motas, uma do tipo scotter e uma Husqvarna FE450, de 2024, sendo que a primeira, de menor valor, viria a ser encontrada, abandonada, uns metros à frente, segundo confirmou a O MIRANTE a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, o furto terá ocorrido cerca das 03h30 de quinta-feira, 23 de Abril, e após o alerta, a GNR deslocou ao local uma equipa técnica. Até ao momento não foram identificados suspeitos. O proprietário apela a quem tiver informações que entre em contacto com as autoridades.

Na mesma garagem havia sinais de tentativa de arrombamento de boxes pertencentes a outros moradores, não tendo sido possível, até ao momento, identificar a origem da entrada dos criminosos uma vez que a porta principal da garagem não apresentava sinais de abertura forçada.

Segundo familiar do morador lesado esta não é a primeira vez que há tentativas de furtos nestas garagens e noutras na mesma cidade. Questionada, a GNR, diz não ter dados que permitam concluir que há uma vaga de furtos ou de tentativas de furtos no concelho de Almeirim.

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