Governo foi a Ferreira do Zêzere medir estragos da tempestade

O Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, visitou o concelho de Ferreira do Zêzere para avaliar no terreno os estragos causados pela tempestade Kristin e acompanhar as acções de recuperação em curso num território fortemente atingido pela intempérie. A visita começou nos Paços do Concelho, onde o governante foi recebido pelo presidente da câmara, Bruno Gomes. Na ocasião, o autarca destacou a importância da presença do Governo no terreno e defendeu uma resposta articulada, rápida e eficaz face à dimensão dos prejuízos registados no concelho.

A comitiva deslocou-se depois ao Perímetro Florestal do Castro, uma das zonas mais afectadas, onde foi possível observar os danos provocados pelo temporal, sobretudo em áreas florestais severamente atingidas. O programa incluiu ainda uma passagem pelo Parque de Recepção de Biomassa, em Casal Varela, na freguesia de Águas Belas, num momento de contacto directo com empresários ligados ao sector florestal. Realizou-se também uma reunião de trabalho com representantes institucionais, empresários e associações do sector, com o objectivo de analisar medidas de apoio e definir estratégias para acelerar a recuperação do território. Entre as medidas anunciadas destaca-se a atribuição de um tractor à Associação Florestal, destinado a reforçar a gestão das faixas de combustível. Foi igualmente confirmada a prorrogação do prazo para limpeza da floresta até 1 de Junho, tendo em conta a gravidade dos estragos provocados pela tempestade. Durante o encontro foram ainda identificadas áreas prioritárias de intervenção e garantidos apoios para operações de corte e extracção de madeira. Relativamente às Operações Integradas de Gestão da Paisagem, foi referido que, concluída a fase de estruturação, avançará a operacionalização no terreno, incluindo o pagamento aos proprietários abrangidos.