Hortas escolares vão transformar-se em salas de aula ao ar livre

As hortas escolares voltam a estar no centro da aprendizagem na região Centro com a abertura da 2.ª edição do concurso regional “Super Horta Escolar”, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). A iniciativa decorre entre 20 de Abril e 17 de Maio e destina-se a escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico que já tenham hortas instaladas e em manutenção neste ano lectivo. O concurso pretende valorizar as hortas como ferramentas pedagógicas capazes de ensinar, em contexto real, noções de alimentação saudável, sustentabilidade, biodiversidade e alterações climáticas. A proposta passa por transformar estes espaços em autênticos laboratórios vivos, onde as crianças aprendem a cultivar alimentos, a respeitar os ciclos da natureza e a compreender, desde cedo, a importância da preservação ambiental.

A mascote “Super Sementinha” volta a assumir um papel central nesta iniciativa, funcionando como elemento de ligação com os alunos e ajudando a transmitir conceitos de educação ambiental e nutricional de forma acessível e apelativa. A aposta é sensibilizar os mais novos para hábitos de vida mais saudáveis e para uma relação mais próxima e consciente com a terra. Citado numa nota da CCDR Centro, o presidente José Ribau Esteves sublinha que esta segunda edição reafirma o compromisso da instituição com a educação ambiental e com a promoção de práticas sustentáveis nas escolas. Para o responsável, as hortas escolares são muito mais do que espaços de cultivo, porque nelas se aprendem valores como a cooperação, o trabalho em equipa e o respeito pela natureza.

Os prémios vão ser atribuídos em três categorias temáticas, para cada nível de ensino: Horta Mais Sustentável, destinada a distinguir práticas ecológicas como compostagem, reutilização de materiais e cultivo de espécies autóctones; Horta com Maior Envolvimento da Comunidade, que valoriza a participação de alunos, professores, pais e comunidade local; e Horta Mais Diversificada, que premeia a variedade de culturas e o aproveitamento eficiente do espaço e da produção.