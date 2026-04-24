Iberanime quer voltar a encher Santarém e crescer ainda mais

O Iberanime regressa a Santarém nos dias 16 e 17 de Maio com mais espaço, novos concursos e uma programação reforçada, numa edição em que a organização espera ultrapassar os cerca de 34 mil visitantes registados no ano passado. Depois da estreia em 2025 no CNEMA, o evento volta a apostar na cidade, agora com a ambição assumida de consolidar o crescimento e afirmar Santarém como palco de referência da cultura pop japonesa em Portugal. Entre as novidades desta edição está um concurso de culinária japonesa dirigido a estudantes das áreas de hotelaria e turismo, com o apoio da Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal. A programação inclui ainda a estreia da competição Asian Pop Dance, centrada nos universos K-Pop e J-Pop, alargando a oferta de actividades e experiências para os visitantes.

No plano musical, o cartaz conta com nomes internacionais, como a boys band japonesa Mad Kid e a dupla SOSOSO, formada por artistas japoneses residentes na Alemanha. O cosplay continua a ser uma das grandes apostas do evento, com presenças já confirmadas como Winter, da Suíça, e Caiva, vencedora da última edição do Cosplay World Masters. A artista japonesa Kana Yamasaki também marcará presença para partilhar a sua experiência profissional na indústria do mangá.

Segundo André Manz, responsável pelo evento, a mudança para Santarém permitiu ao Iberanime crescer em dimensão, reduzir custos logísticos e investir mais em convidados e atracções. A proximidade a Lisboa, as parcerias com a CP, FlixBus e os transportes dedicados ao recinto reforçam a aposta num evento que, 23 anos depois do arranque, continua a crescer e a conquistar novas gerações.