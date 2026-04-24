Maria Vitória celebra 102 anos com autonomia e um sorriso que resiste ao tempo
Nascida em 1924, começou a trabalhar ainda criança e mantém, mais de um século depois, uma rotina activa e uma energia que impressiona.
Maria Vitória, conhecida em Benavente como “Vitória do Lúcio”, celebrou recentemente o seu 102.º aniversário, mantendo uma autonomia e vitalidade pouco comuns para a idade.
Nascida a 16 de Abril de 1924, começou a trabalhar no campo com apenas seis anos. A sua vida foi marcada por dificuldades, mas também por uma resiliência que hoje continua evidente na forma como encara o dia-a-dia, mantendo-se activa e com uma alegria que marca quem com ela convive.
A data foi assinalada com uma visita da presidente da Junta de Freguesia de Benavente, acompanhada pela tesoureira, que se deslocaram à residência da centenária para entregar, em nome do executivo, um gesto simbólico de reconhecimento.
O momento foi registado em vídeo, onde D. Vitória partilha um pouco da sua história de vida e o significado de viver na freguesia de Benavente.
A Junta de Freguesia agradeceu ainda ao filho de D. Vitória pela disponibilidade e por ter recebido a comitiva, permitindo assinalar a ocasião.