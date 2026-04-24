Maria Vitória celebra 102 anos com autonomia e um sorriso que resiste ao tempo

Maria Vitória, conhecida em Benavente como “Vitória do Lúcio”, celebrou recentemente o seu 102.º aniversário, mantendo uma autonomia e vitalidade pouco comuns para a idade.

Nascida a 16 de Abril de 1924, começou a trabalhar no campo com apenas seis anos. A sua vida foi marcada por dificuldades, mas também por uma resiliência que hoje continua evidente na forma como encara o dia-a-dia, mantendo-se activa e com uma alegria que marca quem com ela convive.

A data foi assinalada com uma visita da presidente da Junta de Freguesia de Benavente, acompanhada pela tesoureira, que se deslocaram à residência da centenária para entregar, em nome do executivo, um gesto simbólico de reconhecimento.

O momento foi registado em vídeo, onde D. Vitória partilha um pouco da sua história de vida e o significado de viver na freguesia de Benavente.

A Junta de Freguesia agradeceu ainda ao filho de D. Vitória pela disponibilidade e por ter recebido a comitiva, permitindo assinalar a ocasião.