PSP fiscaliza trânsito em Vila Franca de Xira e detecta 30 infracções

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Vila Franca de Xira, levou a cabo, nos últimos dias, três operações de fiscalização rodoviária, no âmbito do seu compromisso com a segurança rodoviária e a prevenção de acidentes. As acções tiveram como principal objectivo reforçar a segurança nas estradas e garantir o cumprimento das normas de trânsito. No total, foram fiscalizadas 136 viaturas, das quais resultaram 30 autos de contraordenação por diversas infracções, evidenciando a necessidade de manter uma vigilância activa nas estradas do concelho.

Entre as infracções detectadas, destacam-se 3 autos por falta de inspecção periódica obrigatória; 1 auto por condução sem habilitação legal para a categoria; 1 auto por desrespeito a marcas rodoviárias; 1 auto relacionado com tacógrafos; 19 autos por estacionamento irregular e 5 autos por outras infrações ao Código da Estrada. A PSP sublinha que continuará a promover iniciativas semelhantes, com vista à manutenção da ordem e segurança rodoviária, procurando reduzir comportamentos de risco que coloquem em causa a integridade física e a vida dos utilizadores da via.