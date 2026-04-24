PSP fiscaliza três centenas em corridas ilegais em Loures com operação de grande escala
Alguns condutores tentaram fugir mas foram interceptados pelas autoridades que cortaram as estradas. Foram levantados 72 autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada e apreendidos 22 veículos devido a alterações ilegais das suas características.
Mais de 300 automóveis alterados, frequentemente associados ao fenómeno das corridas de “tuning” e “street racing”, foram fiscalizados pela PSP no último fim-de-semana e mais de duas dezenas de automóveis acabaram totalmente apreendidos. O caso aconteceu no concelho de Loures e resultou de uma operação de larga escala lançada pela PSP à 01h00 em Frielas, que faz vizinhança com a freguesia de Vialonga, já no concelho de Vila Franca de Xira.
A operação, conduzida pela Divisão Policial de Loures, resultou na fiscalização de mais de 300 veículos que participavam ou estavam associados a este tipo de práticas ilegais. No total, foram levantados 72 autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada e apreendidos 22 veículos devido a alterações ilegais das suas características.
Segundo a PSP, este tipo de actividade representa uma preocupação crescente, não só pelos riscos evidentes para a segurança rodoviária, mas também pelo impacto directo no sentimento de segurança das populações locais. A intervenção policial surge na sequência de várias queixas apresentadas por moradores, o que levou ao reforço das diligências no terreno, incluindo cortes de vias para controlo da situação.
A Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Loures tem vindo a desenvolver, de forma sistemática, operações de prevenção e fiscalização com o objectivo de travar este fenómeno. A PSP diz acreditar que acções com forte visibilidade e impacto são essenciais para dissuadir potenciais infratores e reduzir significativamente a prática de corridas ilegais.
As autoridades garantem que este tipo de operações irá continuar, reforçando a vigilância e o controlo no quadro rodoviário, com o objetivo de aumentar a segurança e tranquilidade das populações.