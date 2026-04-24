PSP fiscaliza três centenas em corridas ilegais em Loures com operação de grande escala

Mais de 300 automóveis alterados, frequentemente associados ao fenómeno das corridas de “tuning” e “street racing”, foram fiscalizados pela PSP no último fim-de-semana e mais de duas dezenas de automóveis acabaram totalmente apreendidos. O caso aconteceu no concelho de Loures e resultou de uma operação de larga escala lançada pela PSP à 01h00 em Frielas, que faz vizinhança com a freguesia de Vialonga, já no concelho de Vila Franca de Xira.

A operação, conduzida pela Divisão Policial de Loures, resultou na fiscalização de mais de 300 veículos que participavam ou estavam associados a este tipo de práticas ilegais. No total, foram levantados 72 autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada e apreendidos 22 veículos devido a alterações ilegais das suas características.

Segundo a PSP, este tipo de actividade representa uma preocupação crescente, não só pelos riscos evidentes para a segurança rodoviária, mas também pelo impacto directo no sentimento de segurança das populações locais. A intervenção policial surge na sequência de várias queixas apresentadas por moradores, o que levou ao reforço das diligências no terreno, incluindo cortes de vias para controlo da situação.

A Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Loures tem vindo a desenvolver, de forma sistemática, operações de prevenção e fiscalização com o objectivo de travar este fenómeno. A PSP diz acreditar que acções com forte visibilidade e impacto são essenciais para dissuadir potenciais infratores e reduzir significativamente a prática de corridas ilegais.

As autoridades garantem que este tipo de operações irá continuar, reforçando a vigilância e o controlo no quadro rodoviário, com o objetivo de aumentar a segurança e tranquilidade das populações.