Sociedade | 24-04-2026 11:48
Reposta a circulação automóvel na EN114-2 em Almoster
Como medida preventiva de segurança, o trânsito nesse local efectua-se de forma alternada, regulado por semáforos.
A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) informou que foi reaberto à circulação automóvel, de forma condicionada, o troço da EN114-2, entre o km 0,500 e o km 0,850, em Almoster, no concelho de Santarém. Como medida preventiva de segurança, o trânsito nesse local efectua-se de forma alternada, regulado por semáforos.
“Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que este condicionamento possa provocar, sendo o mesmo necessário para garantir as condições de segurança e circulação dos utilizadores da EN114-2”, diz a IP em comunicado.
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