Reposta a circulação automóvel na EN114-2 em Almoster

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) informou que foi reaberto à circulação automóvel, de forma condicionada, o troço da EN114-2, entre o km 0,500 e o km 0,850, em Almoster, no concelho de Santarém. Como medida preventiva de segurança, o trânsito nesse local efectua-se de forma alternada, regulado por semáforos.

“Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que este condicionamento possa provocar, sendo o mesmo necessário para garantir as condições de segurança e circulação dos utilizadores da EN114-2”, diz a IP em comunicado.