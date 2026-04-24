uma parceria com o Jornal Expresso
24/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-04-2026 18:05

Roubaram café em Vila Franca de Xira

psp foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Assaltantes arrombaram a porta de entrada e levaram dois electrodomésticos, depois de esperarem escondidos no interior durante cinco horas.

Um homem e uma mulher arrombaram a porta de um café em Vila Franca de Xira mas, ao encontrarem a caixa registadora vazia, decidiram levar da cozinha dois electrodomésticos de valor pouco acima de 135 euros. Antes de saírem estiveram escondidos no interior durante cinco horas, tendo sido depois apanhados pela Polícia de Segurança Pública. O assalto aconteceu a 22 de Abril.
Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, os agentes foram accionados após a comunicação de um furto no local. No estabelecimento, as autoridades apuraram que o acesso ao interior foi feito através do arrombamento da porta de entrada. No seguimento das diligências realizadas no local, a PSP conseguiu identificar dois suspeitos no interior, que abandonaram o local transportando uma mala. Posteriormente, após acções de localização, os indivíduos foram interceptados pelas autoridades. Confrontados com os factos, ambos admitiram a entrada ilegítima no estabelecimento. Perante as evidências recolhidas, os suspeitos foram constituídos arguidos mas sairam em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência.
A PSP sublinha que esta intervenção reforça o seu compromisso com a prevenção e combate à criminalidade, destacando a presença contínua no terreno como forma de dissuasão de atividades ilícitas e de promoção da segurança pública no concelho de Vila Franca de Xira.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região