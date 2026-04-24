Roubaram café em Vila Franca de Xira

Um homem e uma mulher arrombaram a porta de um café em Vila Franca de Xira mas, ao encontrarem a caixa registadora vazia, decidiram levar da cozinha dois electrodomésticos de valor pouco acima de 135 euros. Antes de saírem estiveram escondidos no interior durante cinco horas, tendo sido depois apanhados pela Polícia de Segurança Pública. O assalto aconteceu a 22 de Abril.

Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, os agentes foram accionados após a comunicação de um furto no local. No estabelecimento, as autoridades apuraram que o acesso ao interior foi feito através do arrombamento da porta de entrada. No seguimento das diligências realizadas no local, a PSP conseguiu identificar dois suspeitos no interior, que abandonaram o local transportando uma mala. Posteriormente, após acções de localização, os indivíduos foram interceptados pelas autoridades. Confrontados com os factos, ambos admitiram a entrada ilegítima no estabelecimento. Perante as evidências recolhidas, os suspeitos foram constituídos arguidos mas sairam em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

A PSP sublinha que esta intervenção reforça o seu compromisso com a prevenção e combate à criminalidade, destacando a presença contínua no terreno como forma de dissuasão de atividades ilícitas e de promoção da segurança pública no concelho de Vila Franca de Xira.