Tomar prepara segunda Gala Desportiva Templária com ambição de ser mais representativa

O Hotel Vila Galé de Tomar acolheu, na noite de 13 de Abril, a apresentação oficial da Gala Desportiva Templária de Tomar, numa sessão realizada na Sala Amadeo de Souza-Cardoso, que reuniu entidades organizadoras, parceiros e representantes do movimento associativo e desportivo do concelho. Durante a apresentação foram dados a conhecer os objectivos da edição referente à época desportiva 2025/2026, bem como os critérios que vão orientar a atribuição das distinções. A gala pretende homenagear atletas, equipas, treinadores, dirigentes e outras personalidades que se tenham destacado no panorama desportivo local, valorizando não só os resultados alcançados, mas também o trabalho diário desenvolvido pelos clubes e associações do concelho.

Luís Honório, presidente da Tomariniciativas, abriu a sessão com a expectativa de que esta segunda edição consiga superar o êxito da anterior. Já o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, sublinhou que a gala representa uma “celebração” de todos os que contribuem para o crescimento e dinamização do desporto no concelho. Paulo Beirante, presidente da Comissão de Avaliação, fez o balanço da primeira edição, apresentando números e reconhecendo as dificuldades sentidas no processo de escolha dos distinguidos. Para o responsável, o grande desafio desta nova edição passa por garantir “a maior justiça possível” nas decisões.

Os organizadores admitiram, aliás, que continuam a existir obstáculos na recolha de informação e na identificação de todos os potenciais homenageados, deixando um apelo ao envio de contributos e sugestões que permitam tornar o evento mais abrangente, inclusivo e representativo da diversidade do desporto tomarense. A Gala Desportiva Templária está marcada para o dia 30 de Junho, às 21h00, e volta a assumir-se como um palco de reconhecimento público para quem, dentro e fora das competições, ajuda a construir o desporto local.