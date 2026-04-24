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Sociedade | 24-04-2026 18:00

Tomar prepara segunda Gala Desportiva Templária com ambição de ser mais representativa

Tomar prepara segunda Gala Desportiva Templária com ambição de ser mais representativa
Gala Desportiva Templária tem distinguido figuras que mais se destacam no concelho - foto DR
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A segunda edição da Gala Desportiva Templária já está em marcha e quer afirmar-se como um momento maior de reconhecimento do desporto tomarense. A apresentação decorreu a 13 de Abril no Hotel Vila Galé de Tomar.

O Hotel Vila Galé de Tomar acolheu, na noite de 13 de Abril, a apresentação oficial da Gala Desportiva Templária de Tomar, numa sessão realizada na Sala Amadeo de Souza-Cardoso, que reuniu entidades organizadoras, parceiros e representantes do movimento associativo e desportivo do concelho. Durante a apresentação foram dados a conhecer os objectivos da edição referente à época desportiva 2025/2026, bem como os critérios que vão orientar a atribuição das distinções. A gala pretende homenagear atletas, equipas, treinadores, dirigentes e outras personalidades que se tenham destacado no panorama desportivo local, valorizando não só os resultados alcançados, mas também o trabalho diário desenvolvido pelos clubes e associações do concelho.
Luís Honório, presidente da Tomariniciativas, abriu a sessão com a expectativa de que esta segunda edição consiga superar o êxito da anterior. Já o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, sublinhou que a gala representa uma “celebração” de todos os que contribuem para o crescimento e dinamização do desporto no concelho. Paulo Beirante, presidente da Comissão de Avaliação, fez o balanço da primeira edição, apresentando números e reconhecendo as dificuldades sentidas no processo de escolha dos distinguidos. Para o responsável, o grande desafio desta nova edição passa por garantir “a maior justiça possível” nas decisões.
Os organizadores admitiram, aliás, que continuam a existir obstáculos na recolha de informação e na identificação de todos os potenciais homenageados, deixando um apelo ao envio de contributos e sugestões que permitam tornar o evento mais abrangente, inclusivo e representativo da diversidade do desporto tomarense. A Gala Desportiva Templária está marcada para o dia 30 de Junho, às 21h00, e volta a assumir-se como um palco de reconhecimento público para quem, dentro e fora das competições, ajuda a construir o desporto local.

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