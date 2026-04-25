Hoje é dia de comemorar a liberdade e a democracia

Neste dia de 25 de Abril em que se comemora uma revolução que é uma das mais importantes dos últimos anos e que decorreu sem mortos, sendo considerada ainda hoje um exemplo em todo o mundo, recordamos Salgueiro Maia, Correia Bernardo e José Niza.

Santarém tem uma forte ligação ao 25 de Abril, dia da liberdade. Foi de Santarém que o Capitão Salgueiro Maia partiu com as suas tropas para Lisboa para derrubar o regime o que veio a acontecer sem grandes incidentes num golpe militar que é um exemplo para todo o mundo ainda hoje, já passados mais de meio século. Marcelo Caetano, num gesto nobre, rendeu-se e evitou um banho ou um conflito armado que podia causar mortos.

Recentemente O MIRANTE homenageou o Coronel Correia Bernardo, outra figura importante da Revolução, que embora não tivesse feito parte da coluna de Salgueiro Maia, por razões de saúde, ficou no quartel para o que "desse e viesse" como se diz na gíria.

Ao longo do dia O MIRANTE vai publicar reportagens sobre as comemorações do dia da Liberdade que vão acontecer por toda a região.

Uma última palavra para José Niza, que foi o autor da canção que serviu de senha para a revolução "E depois do Adeus", cantada por Paulo Carvalho. José Niza viveu quase toda a sua vida em Santarém e é uma figura ímpar da cultura portuguesa que continua a merecer ser lembrado pelo seu papel como político e como homem de cultura. Embora sempre tenha militado no Partido Socialista, nos últimos anos de vida política trabalhou na Assembleia da República com o presidente Almeida Santos, uma vez que os socialistas escalabitanos dispensaram a sua colaboração e aparentemente esquecerem o seu valor e a sua contribuição ímpar e inestimável para a Revolução dos Cravos.