Lezíria vence prémio de melhor poster em congresso nacional de ortoptistas

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) conquistou o prémio de Melhor Poster no 26.º Congresso Nacional de Ortoptistas, que decorreu entre 9 e 11 de Abril, em Lisboa. O trabalho premiado, intitulado “Inovação e Gestão na Consulta de Ortóptica Pediátrica: Experiência da ULS Lezíria”, evidencia o modelo organizativo implementado na instituição para melhorar a resposta na área da saúde visual infantil. O poster foi desenvolvido pelas ortoptistas Paula Fazenda, Ana Ascenção e Daniela Joaquim, com a colaboração da estagiária Joana Sousa, e dá conta do trabalho desenvolvido na consulta de Ortóptica Pediátrica da ULS Lezíria.

Entre os principais resultados apresentados estão a aposta na detecção precoce de alterações visuais na infância, a optimização dos circuitos assistenciais e a melhoria do acesso a cuidados de saúde especializados. O projecto destaca ainda a implementação de um modelo de triagem liderado por ortoptistas, que permitiu reduzir actos médicos desnecessários e tornar mais célere a resposta às necessidades da população pediátrica.

Segundo a ULS Lezíria, os resultados demonstram uma elevada capacidade de resolução na consulta de Ortóptica Pediátrica, com diminuição da necessidade de referenciação para Oftalmologia, reforçando o papel do ortoptista no trabalho em equipa e na prestação de cuidados de saúde diferenciados.