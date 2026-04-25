Maria Emília Vacas despede-se no Dia da Liberdade

Maria Emília Vacas morreu este aábado, 25 de Abril, Dia da Liberdade, depois de algum tempo hospitalizada. Segundo apurou O MIRANTE junto de fonte próxima da família, a actriz amadora da Chamusca caiu recentemente durante uma noite de fados realizada no Centro Social da Parreira, tendo partido o fémur. A operação terá demorado cerca de uma semana a realizar-se e, depois da intervenção cirúrgica, Maria Emília terá contraído algumas infecções, acabando por falecer.

A notícia deixa mais pobre a Chamusca e todos aqueles que, ao longo dos anos, se habituaram a vê-la ligada à vida cultural da terra. Maria Emília Vacas fazia parte dessa geração de actores amadores que, sem holofotes profissionais nem grandes palcos nacionais, ajudou a escrever uma parte importante da história cultural chamusquense. Gente que representou por gosto, por entrega, por sentido de comunidade e por amor às tradições locais.

Mais recentemente, O MIRANTE encontrou-a numa Quinta-Feira de Ascensão, no Convento Inn, depois de uma representação em que vestiu a pele de uma dama quinhentista. Havia nela a dignidade serena de quem sabe o valor do papel que desempenha, mesmo quando o palco é pequeno e a recompensa é apenas o aplauso dos seus. Maria Emília não precisava de grandes discursos para mostrar a importância do teatro amador. Bastava vê-la em cena, fiel à personagem, à terra e às memórias que ajudava a manter vivas. A sua morte no Dia da Liberdade tem uma carga simbólica. Maria Emília Vacas pertenceu a uma geração que, à sua maneira, também soube conquistar liberdade: a liberdade de criar, de participar, de dar corpo às histórias de uma comunidade e de manter vivas tradições. Pela coragem, pela entrega e pelo amor à Chamusca, Maria Emília Vacas também foi última página de honra no nosso jornal.