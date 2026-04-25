Maria Emília Vacas despede-se no Dia da Liberdade
Actriz amadora da Chamusca, rosto de uma geração que fez história na terra, morreu este sábado, 25 de Abril, depois de algum tempo hospitalizada.
Maria Emília Vacas morreu este aábado, 25 de Abril, Dia da Liberdade, depois de algum tempo hospitalizada. Segundo apurou O MIRANTE junto de fonte próxima da família, a actriz amadora da Chamusca caiu recentemente durante uma noite de fados realizada no Centro Social da Parreira, tendo partido o fémur. A operação terá demorado cerca de uma semana a realizar-se e, depois da intervenção cirúrgica, Maria Emília terá contraído algumas infecções, acabando por falecer.
A notícia deixa mais pobre a Chamusca e todos aqueles que, ao longo dos anos, se habituaram a vê-la ligada à vida cultural da terra. Maria Emília Vacas fazia parte dessa geração de actores amadores que, sem holofotes profissionais nem grandes palcos nacionais, ajudou a escrever uma parte importante da história cultural chamusquense. Gente que representou por gosto, por entrega, por sentido de comunidade e por amor às tradições locais.
Mais recentemente, O MIRANTE encontrou-a numa Quinta-Feira de Ascensão, no Convento Inn, depois de uma representação em que vestiu a pele de uma dama quinhentista. Havia nela a dignidade serena de quem sabe o valor do papel que desempenha, mesmo quando o palco é pequeno e a recompensa é apenas o aplauso dos seus. Maria Emília não precisava de grandes discursos para mostrar a importância do teatro amador. Bastava vê-la em cena, fiel à personagem, à terra e às memórias que ajudava a manter vivas. A sua morte no Dia da Liberdade tem uma carga simbólica. Maria Emília Vacas pertenceu a uma geração que, à sua maneira, também soube conquistar liberdade: a liberdade de criar, de participar, de dar corpo às histórias de uma comunidade e de manter vivas tradições. Pela coragem, pela entrega e pelo amor à Chamusca, Maria Emília Vacas também foi última página de honra no nosso jornal.