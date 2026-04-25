Sociedade | 25-04-2026 12:00
Projecto educativo com cães recebe apoio municipal em Alenquer
Agrupamento de Escolas Damião de Góis vai receber 2.600 euros para o projecto “Patas na Escola”.
A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 2.600 euros, ao Agrupamento de Escolas Damião de Góis, destinado ao desenvolvimento do projecto “Patas na Escola”.
A iniciativa consiste num programa de intervenções assistidas por cães, promovendo sessões de terapia e educação em contexto escolar, dirigidas a crianças e jovens. Estas sessões são planeadas com objectivos terapêuticos e educativos específicos, incidindo nas áreas da psicomotricidade, comportamento, cognição, desenvolvimento social e emocional.
O projecto teve início no ano lectivo 2023/2024, no âmbito do Plano 23-24+, abrangendo actualmente 52 alunos integrados nas cinco valências de apoio especializado do Centro de Apoio à Aprendizagem, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário.
Segundo a proposta, os resultados alcançados têm sido considerados bastante positivos, justificando a continuidade da iniciativa. Contudo, o agrupamento de escolas não dispõe de receitas próprias suficientes para suportar este tipo de projectos, o que motivou o pedido de apoio à autarquia.
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