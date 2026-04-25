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Sociedade | 25-04-2026 21:00

Queimas e terrenos por limpar colocam distrito de Santarém sob vigilância

Queimas e terrenos por limpar colocam distrito de Santarém sob vigilância
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No distrito de Santarém, a GNR já sinalizou 594 terrenos para limpeza obrigatória no âmbito da Operação Floresta Segura 2026, num ano em que foram detidas 59 pessoas por fogo, quase todas por uso negligente.

O distrito de Santarém surge entre os territórios com mais terrenos identificados pela GNR para limpeza obrigatória, no quadro da operação “Floresta Segura 2026”. Até agora, a Guarda sinalizou 594 terrenos no distrito, colocando-o entre os seis com maior número de situações detectadas a nível nacional. No total do país, a GNR deteve 59 pessoas pelo crime de incêndio até 17 de Abril, das quais 57 por negligência, na sequência de queimas e queimadas de sobrantes que acabaram por fugir ao controlo. As detenções concentraram-se sobretudo nos distritos de Vila Real e Braga, com 14 casos em cada, seguindo-se Leiria, com 10, e Viseu, com sete.
Os dados da Guarda mostram ainda que a maioria dos detidos tem idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos, seguindo-se o grupo entre os 51 e os 64 anos e o escalão dos 75 aos 84 anos. A nível nacional, e até 15 de Abril, já tinham ardido 7.675,30 hectares, um valor provisório que supera largamente os 3.418 hectares registados em igual período de 2025.
Perante este cenário, a GNR reforça o apelo à população para que não realize queimas ou queimadas sem registo prévio nas plataformas oficiais ou autorização das autoridades locais, evitando também o uso do fogo em dias de vento forte ou temperaturas elevadas. A Guarda alerta ainda para a necessidade de nunca abandonar uma queimada sem garantir que está totalmente extinta.

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